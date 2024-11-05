Группа экспертов ООН приняла предложенную Японией резолюцию о запрете ядерного оружия
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Нью-Йорк, 1 ноября (Jiji Press). Комитет ООН по разоружению большинством голосов принял предложенную Японией резолюцию, призывающую к запрету ядерного оружия, в которой затрагивается вопрос о выборе Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Nihon Hidankyo) в качестве лауреата Нобелевской премии мира этого года.
На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию проголосовали 145 стран, включая США и Великобританию, против – шесть стран, включая Китай, Россию и Северную Корею. Франция воздержалась от голосования.
Япония представляет такую резолюцию 31-й год подряд. Ожидается, что Генеральная Ассамблея в полном составе примет её в начале декабря.
В последней резолюции отмечается, что «достижение мира без ядерного оружия является общей целью международного сообщества».
Для достижения этой цели резолюция призывает все страны содействовать взаимодействию с хибакуся, пережившими атомную бомбардировку, такими как члены Nihon Hidankyo, которые работают над тем, чтобы «передать свой опыт будущим поколениям посредством многолетних усилий на низовом уровне по всему миру».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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