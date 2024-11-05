В императорском дворце прошла церемония награждения Орденом культуры

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Токио, 3 ноября (Jiji Press). Японского Ордена культуры были удостоены семь человек, в том числе 85-летний художник-мангака Тиба Тэцую. Вручение произошло на церемонии, состоявшейся в императорском дворце в Токио 3 ноября.

Также были награждены поэт Такахаси Муцуо (86 лет), эксперт по управлению экологическими рисками Наканиси Дзюнко (86 лет), японский художник Табути Тосио (83 года), виолончелист Цуцуми Цуёси (82 года), исследователь молекулярной биологии клеток Хирокава Нобутака (78 лет) и эксперт по коммерческому коду Эгасира Кэндзиро (78 лет).

На церемонии, состоявшейся в День культуры, император Нарухито вручил награждённым орденские знаки.

«Я очень рад, что вы добились больших успехов после многих лет упорного труда и послужили улучшению нашей культуры», – обратился император к награждённым.

После церемонии награждения лауреаты в Управлении императорского двора провели пресс-конференцию, в ходе которой Тиба поделился историей о покойном легендарном создателе манги Тэдзуке Осаму, который проливал слезы сожаления в то время, когда комиксы-манга считались «вредными книгами».

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