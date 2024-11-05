Япония, США и Южная Корея провели совместные воздушные учения
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Сеул, 3 ноября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея провели совместные воздушные учения в воздушном пространстве к востоку от южнокорейского острова Чеджу, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи.
Учения, по-видимому, были призваны продемонстрировать способность трёх стран реагировать на провокации со стороны Северной Кореи после того, как в 30 октября Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.
В учениях, проходивших в воздушном пространстве, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Японии и Южной Кореи, приняли участие истребитель F-2 Воздушных сил самообороны Японии, стратегический бомбардировщик B-1B, а также истребитель F-16 ВС США и истребитель F-15 ВВС Южной Кореи.
По данным южнокорейских военных, учения проводились в форме полёта бомбардировщика B-1B в строю с другими истребителями, сопровождавшими его, и атаки условной цели.
Три страны провели свои первые совместные воздушные учения в октябре прошлого года. Нынешние учения были вторыми подобными учениями в этом году после учений в апреле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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