Путин заявил, что не хочет конфликта с Западом

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Токио, 5 ноября (Jiji Press). Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет конфликта с западными странами, включая Японию, обозначенными Москвой как «недружественные».

Он также заявил, что взаимодействие России с такими странами сведено к минимуму.

Путин сделал это заявление во время церемонии вручения в Москве верительных грамот 28 новым послам, включая Муто Акиру, который прибыл в Россию в качестве посла Японии в декабре прошлого года.

В последний раз посол Японии в России присутствовал на церемонии вручения верительных грамот в России в апреле 2016 года.

В прошлых подобных церемониях Путин комментировал двусторонние отношения индивидуально. Но на мероприятии 5 ноября послы были рассортированы по группам, на послов «дружественных» и «недружественных» стран, и с ними общались коллективно.

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