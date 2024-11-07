Индекс Nikkei взлетел на 1000 пунктов в ожидании победы Трампа

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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Индекс японских акций Nikkei 225 вырос более чем на 1000 пунктов в ожидании победы бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах.

Nikkei закрылся на отметке 39 480,67, поднявшись на 1005,77 пункта, или 2,61 % по сравнению с предыдущим днём. Более широкий индекс TOPIX вырос на 51,66 пункта, или 1,94 %, до 2715,92.

Спекулятивные трейдеры, по-видимому, ускорили покупки на фьючерсном рынке после того, как стало известно о победе Трампа на выборах в ключевых колеблющихся штатах.

Поддержку акциям также оказал рост доллара по отношению к йене в условиях ожиданий повышения процентных ставок в США, поскольку ожидается, что Трамп увеличит фискальные расходы, если вернётся в Белый дом.

В 17:00 курс доллара США составил 153,93-94 йены, что выше уровня 152,27-27 йен 5 ноября в то же время, после того как он достиг трёхмесячного максимума выше 154 йен.

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