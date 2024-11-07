Япония стремится наладить связи с Трампом
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Токио, 6 ноября (Jiji Press). После того, как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, японское правительство спешит выстроить доверительные отношения между ним и премьер-министром Исибой Сигэру.
Хотя Токио полагает, что правительство США сохранит свою нынешнюю политику укрепления японско-американского альянса, оно опасается, что Вашингтон может предъявить Японии больше требований в сфере безопасности.
Поздравляя Трампа с возвращением к власти, Исиба 6 ноября заявил журналистам: «Я надеюсь вывести альянс Японии и США на более высокий уровень».
Он добавил, что «приложит усилия», чтобы связаться с Трампом как можно скорее, выразив пожелание провести саммит как можно раньше.
Исиба направил поздравительное послание Трампу, выразив желание «тесно сотрудничать» для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в то время как министр иностранных дел Ивая Такэси направил аналогичное послание Дж. Д. Вэнсу, напарнику Трампа по выборам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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