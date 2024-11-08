Хибакуся сохраняют решимость добиться запрета ядерного оружия после победы Трампа

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Токио/Хиросима/Нагасаки, 7 ноября (Jiji Press). Хибакуся, то есть жители Японии, пережившие атомную бомбардировку, подчеркнули своё намерение продолжать призывать к отмене ядерного оружия после победы бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах.

«Хотя нам еще предстоит узнать, в каком направлении пойдут Соединённые Штаты, мы продолжим сообщать миру о нашем желании запретить ядерное оружие и не создавать больше новых пострадавших хибакуся», – заявил Хамасуми Дзиро, помощник генерального секретаря Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Nihon Hidankyo), которая была названа лауреатом Нобелевской премии мира этого года.

«Независимо от того, кто станет президентом США, Nihon Hidankyo продолжит свою деятельность» по отмене ядерного оружия, добавил 78-летний Хамасуми.

«Я не знаю, куда пойдут Соединённые Штаты (при администрации Трампа), но я, как хибакуся, хочу, чтобы (Трамп) стремился к миру без ядерного оружия», – сказал 82-летний Тосиюки Мимаки, сопредседатель Nihon Hidankyo и глава ассоциации хибакуся в префектуре Хиросима.

«Если у господина Трампа появится возможность посетить Японию, я хочу, чтобы он приехал в Хиросиму и послушал, что скажут хибакуся», – сказал Сакума Кунихико, 80-летний глава другой ассоциации хибакуся в Хиросиме.

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