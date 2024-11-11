Император и императрица Японии посетили рыбоводческое хозяйство в префектуре Ойта

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Кунисаки, префектура Оита, 9 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили предприятие по выращиванию мальков рыб в городе Кунисаки, префектура Ойта.

Работник на объекте сообщил императору и императрице, что резервуары с водой освещаются зелёным светодиодным светом, чтобы способствовать росту рыбы. Затем пара покормила мальков мраморной камбалы с ложки.

Они также пообщались с местными рыбаками. Император Нарухито спросил их, сколько рыбы они вылавливают в условиях глобального потепления.

Император и императрица прибыли в префектуру в тот же день специальным рейсом из аэропорта Ханэда в Токио.

10 ноября императорская чета собирается посетить церемонию 43-й национальной морской конференции, которая пройдёт в городе Ойта, столице префектуры, и приветственное мероприятие на море в городе Бэппу в этой префектуре. Они вылетят обратно в Токио вечером 10 ноября.

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