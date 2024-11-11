Японская императорская чета посетила ежегодную морскую конференцию

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Ойта, 10 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили 43-ю национальную морскую конференцию, которая прошла в городе Ойта в префектуре Ойта утром 10 ноября.

Первая морская конференция состоялась в этой префектуре в 1981 году. Это ежегодное мероприятие проводится в этой префектуре во второй раз, впервые оно состоялось в городе Цуруми, который сейчас является частью города Сайки.

Выражая обеспокоенность влиянием изменения климата и морских пластиковых отходов на рыболовство, император Нарухито сказал в своей речи: «Я надеюсь, что вы снова проявите мудрость и удвоите усилия по расширению деятельности по созданию изобильного моря, используя при этом возможности конференции этого года, которая прошла там же, где и первое мероприятие».

Позднее в тот же день император Нарухито и императрица Масако переехали в город Бэппу в той же префектуре и выпустили в море молодь мраморной камбалы и красного морского леща из порта Бэппу, а флот местных рыболовецких судов приветствовал императорскую чету в порту.

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