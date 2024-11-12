Cостояние принцессы 101-летней принцессы Юрико существенно не изменилось

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). В состоянии 101-летней японской принцессы Юрико, у которой наблюдается ухудшение функций сердца, почек и многих других органов, не произошло никаких существенных изменений, сообщили представители Управления императорского двора.

По словам официальных лиц, её состояние не сильно изменилось по сравнению с 9 ноября.

Принцесса Юрико, двоюродная бабушка императора Нарухито по браку, находится в Международной больнице Святого Луки в районе Тюо в Токио.

Она спит много часов в день, заявили представители управления. 10 ноября принцесса открыла глаза, когда ей что-то говорили, она пребывает в сознании.

Члены императорской семьи, включая принцессу Акико, посетили больницу 10 ноября, чтобы повидаться с принцессой Юрико. Принцесса Акико, внучка принцессы Юрико, вернулась из Великобритании 9 ноября.

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