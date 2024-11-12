Исиба Сигэру переизбран на пост премьер-министра Японии

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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру пообещал реформировать свою правящую партию после победы на переизбрании в парламенте.

Либерально-демократическая партия «должна возродиться как национальная партия, какой она и должна быть после неутешительного результата», заявил на пресс-конференции Исиба, также являющийся президентом ЛДП, имея в виду поражения партии на всеобщих выборах в прошлом месяце.

«Я вернусь к исходной точке, что политика принадлежит народу, и буду работать над политическими и партийными реформами», – сказал он.

Он заявил, что в отношении законодателей ЛДП, замешанных в скандале с подкупом, призовёт активно использовать все возможности, включая парламентские комиссии по этике, чтобы привлечь их к ответственности.

Исиба пообещал приложить усилия для принятия необходимых законодательных мер к концу этого года для реализации политической реформы.

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