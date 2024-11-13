Японская принцесса Юрико находится в полубессознательном состоянии

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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Юрико находится в состоянии пониженного сознания, функции её сердца и почек ухудшаются, сообщил представитель Управления императорского двора.

Однако никаких существенных изменений в её состоянии не произошло, заявил 11 ноября заместитель руководителя управления Курода Буитиро.

101-летняя принцесса, двоюродная бабушка императора Нарухито, находится в Международной больнице Святого Луки в Токио.

Проведенное 7 ноября обследование подтвердило ухудшение функций всего организма, включая сердце и почки.

По словам Куроды, принцесса Юрико спокойно восстанавливается в общей больничной палате. Она открыла глаза, когда с ней заговорили утром 11 ноября.

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