Премьер-министр Японии Исиба Сигэру отправится в Южную Америку с 14 ноября
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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру с 14 ноября посетит Южную Америку, чтобы принять участие в саммитах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Группы двадцати крупнейших экономик, сообщило правительство.
В ходе восьмидневной поездки Исиба планирует провести свою первую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Саммит АТЭС пройдет в Лиме (Перу) через два дня с 15 ноября, а саммит G-20 – в Рио-де-Жанейро (Бразилия) через два дня, с 18 ноября.
Ожидается, что в ходе поездки Исиба, вступивший в должность в прошлом месяце, также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции, что на встрече АТЭС Исиба «выразит позицию Японии по глобальным вопросам, а также будет содействовать свободной и открытой торговле и инвестициям».
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