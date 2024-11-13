Мать похищенной Северной Кореей Ёкоты Мэгуми сетует на отсутствие решения о похищенных
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Кавасаки, префектура Канагава, 12 ноября (Jiji Press). Мать Ёкоты Мэгуми, японки, похищенной в Северной Корее 47 лет назад, посетовала, что дочь не может вернуться домой в течение столь длительного периода.
«Интересно, почему этот вопрос затянулся так надолго», – сказала 88-летняя Сакиэ, мать похищенной, на пресс-конференции в Кавасаки, префектура Канагава, где она проживает.
Мэгуми была похищена 15 ноября 1977 года в возрасте 13 лет по дороге домой из школы в городе Ниигата, центральная Япония.
«Я бы хотела, чтобы люди представили, как бы они себя чувствовали, если бы остались одни после того, как их ребенок внезапно исчез, как дым», – сказала она.
Сакиэ, которая в прошлом году была госпитализирована из-за плохого состояния здоровья, сказала, что быстро устаёт после того, как ей исполнилось 88 лет. «Я делаю всё возможное, чтобы помочь (Мегуми), но я начинаю беспокоиться», – говорит она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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