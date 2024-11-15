Японская принцесса Юрико умерла в возрасте 101 года

Новости

Токио, 15 ноября (Jiji Press). Скончалась японская принцесса Юрико. Ей был 101 год.

Принцесса была двоюродной бабушкой императора Нарухито и самым долгоживущим членом императорской семьи из родившихся в период Мэйдзи (1868-1912) и позднее.

С 3 марта она находилась в Международной больнице Святого Луки в Токио из-за инфаркта мозга и аспирационной пневмонии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме