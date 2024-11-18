Япония и Украина договорились об усилении обмена разведданными

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его украинский коллега Андрей Сибига договорились об усилении обмена разведданными в сфере безопасности между двумя странами во время встречи в Киеве 16 ноября.

Ивая и Сибига выразили обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, включая отправку северокорейских войск в Россию для оказания помощи в войне в Украине.

Министры также подтвердили, что Япония и Украина проведут диалог на высоком уровне между представителями министерств иностранных дел и обороны.

Ивая стал первым министром в кабинете премьер-министра Японии Исибы Сигэру, вступившего в должность в прошлом месяце, который посетил Украину.

Во время встречи с Сибигой Ивая заявил, что Япония продолжит оказывать поддержку Украине и сохранит санкции в отношении России в связи с российским вторжением в Украину.

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