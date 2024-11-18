Япония, США и Австралия активизируют консультации по вопросам обороны
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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Министры обороны Японии, США и Австралии сообщили, что три страны создадут новый консультативный орган для расширения трёхсторонней оперативной координации.
Три страны создадут трёхсторонние оборонные консультации для «поддержки согласования политики и оперативных целей» Сил самообороны Японии, Сил обороны Австралии и вооружённых сил США «от мирного времени до чрезвычайных обстоятельств», заявили министры в совместном заявлении после встречи в Дарвине, Австралия.
В заявлении говорится, что министр обороны Японии Накатани Гэн, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Австралии Ричард Марлес признают «важнейшую роль, которую трёхстороннее партнерство играет в поддержании региональной стабильности».
Три министра заявили: «Мы обязуемся координировать трёхстороннюю политику и консультироваться друг с другом по вопросам региональной безопасности и непредвиденным обстоятельствам».
Министры заявили, что три страны расширят совместные учения с целью повышения трехстороннего взаимодействия Сил самообороны Японии, ВС Австралии и ВС США.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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