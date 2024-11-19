В Японии прошли обыски в четырёх магазинах, предположительно скупавших краденые кабели

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Токио, 18 ноября (Jiji Press). Полиция Токио провела обыск в четырёх магазинах металлоконструкций в восточных префектурах Тотиги и Ибараки по подозрению в скупке медных кабелей, украденных группой тайских воров, зная, что это краденый товар.

К октябрю столичное полицейское управление Токио арестовало семерых членов тайской воровской группировки за кражу медных кабелей с солнечных электростанций в деревне Цумагои, префектура Гумма, недалеко от Тотиги и Ибараки, а также в городе Хинодэ на западе Токио.

По данным управления, группа была замешана в более чем 100 случаях краж медных кабелей, и большая часть кабелей была продана в четыре магазина. Считается, что группа продавала медный кабель не менее 80 раз в период с февраля по июнь, заработав в общей сложности 46 миллионов йен.

По данным источников в полиции, на допросе один из членов группировки заявил, что четыре магазина закупали медные кабели, зная, что украдены.

Закон о торговле подержанными товарами не обязывает дилеров проверять идентификационные данные своих партнеров по сделке или вести учёт транзакций в отношении обрезков медных кабелей.

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