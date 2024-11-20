Японский суперкомпьютер «Фугаку» остаётся лидером в двух рейтингах суперкомпьютеров

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Японский исследовательский институт Riken сообщил, что суперкомпьютер «Фугаку», разработанный совместно с Fujitsu Ltd., возглавил два мировых рейтинга в 10-й раз подряд.

С момента своего дебюта в мировом рейтинге в июне 2020 года «Фугаку» неизменно удерживает лидирующие позиции в рейтинге High Performance Conjugate Gradients, измеряющем промышленную вычислительную мощность, и в рейтинге Graph500 по анализу больших данных.

Рейтинги обновляются дважды в год.

Благодаря улучшению своего программного обеспечения «Фугаку» продемонстрировал лучшие результаты, чем в предыдущих рейтингах в мае.

Тем временем суперкомпьютер опустился с четвёртого на шестое место в рейтинге TOP500, а ранее занимал первое место четыре раза подряд до ноября 2021 года.

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