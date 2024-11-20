Китай объяснил вторжение в воздушное пространство Японии влиянием воздушных потоков
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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Китай признал, что его военные самолеты вторглись в воздушное пространство Японии в августе, заявив при этом, что это произошло из-за воздушного течения, сообщили представители Министерства иностранных дел и обороны Японии.
По словам официальных лиц, китайская сторона объяснила инцидент технической проблемой, отрицая, что он был преднамеренным, и пообещала работать над тем, чтобы не допустить повторения подобного.
В Минобороны отказались комментировать, были ли объяснения китайской стороны разумными, хотя и отметили, что погодные условия в тот момент вряд ли могли оказать существенное влияние на полёт.
Подчеркивая тот факт, что китайская сторона признала вторжение в воздушное пространство и пообещала принять превентивные меры, два японских министерства планируют продолжить пристальное наблюдение за деятельностью Китая. Они поддерживают позицию японского правительства, что инцидент был серьёзным нарушением суверенитета Японии.
Инцидент, произошедший 26 августа у островов Дандзё в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии, стал первым вторжением китайского военного самолета в воздушное пространство Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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