Китай объяснил вторжение в воздушное пространство Японии влиянием воздушных потоков

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Китай признал, что его военные самолеты вторглись в воздушное пространство Японии в августе, заявив при этом, что это произошло из-за воздушного течения, сообщили представители Министерства иностранных дел и обороны Японии.

По словам официальных лиц, китайская сторона объяснила инцидент технической проблемой, отрицая, что он был преднамеренным, и пообещала работать над тем, чтобы не допустить повторения подобного.

В Минобороны отказались комментировать, были ли объяснения китайской стороны разумными, хотя и отметили, что погодные условия в тот момент вряд ли могли оказать существенное влияние на полёт.

Подчеркивая тот факт, что китайская сторона признала вторжение в воздушное пространство и пообещала принять превентивные меры, два японских министерства планируют продолжить пристальное наблюдение за деятельностью Китая. Они поддерживают позицию японского правительства, что инцидент был серьёзным нарушением суверенитета Японии.

Инцидент, произошедший 26 августа у островов Дандзё в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии, стал первым вторжением китайского военного самолета в воздушное пространство Японии.

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