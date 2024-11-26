Полиция Токио выдала ордер на арест китайского подростка за вандализм в храме Ясукуни

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Токио, 21 ноября (Jiji Press) -- Полицейское управление Токио получило ордер на арест несовершеннолетнего гражданина КНР, подозреваемого в вандализме на территории храма Ясукуни. Подростку предъявлены обвинения в порче имущества и осквернении культового сооружения.

Согласно материалам расследования, инцидент произошёл 18 августа около десяти часов вечера, когда подозреваемый нанёс на каменный столб и его постамент несколько надписей на китайском языке. Среди них было слово «туалет», а также оскорбительное сетевое сокращение «SB», используемое в китайском интернете для обозначения глупого человека.

За несколько дней до происшествия подросток прибыл в Японию в сопровождении женщины, предположительно своей родственницы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он один поднимался на постамент столба, а затем направился в отель в районе Синдзюку, где проживал.

Молодой человек выложил в социальные сети свои фотографии, а также снимки столба с надписями, которые, вероятно, были сделаны чёрным маркером. На следующее утро после совершения акта вандализма он покинул Японию, вылетев в Гонконг.







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