Глава Минобороны Японии призвал Китай не допускать нарушений воздушного пространства

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн встретился со своим китайским коллегой Дун Цзюнем во Вьентьяне, столице Лаоса, и призвал китайскую сторону принять всесторонние меры для предотвращения повторения недавнего нарушения воздушного пространства Японии китайским военным самолётом.

Это была первая встреча Накатани и Дуна с момента вступления японского министра в должность.

Правительство Китая признало нарушение воздушного пространства, которое произошло в августе у юго-западной префектуры Японии Нагасаки, объяснив инцидент влиянием воздушного потока.

По данным Министерства обороны Японии, Накатани сообщил Дуну о своём намерении содействовать налаживанию связей между оборонными ведомствами двух стран после того, как премьер-министр Японии Исиба Сигэру и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Перу на прошлой неделе договорились развивать взаимовыгодные стратегические отношения между своими странами.

Накатани также выразил обеспокоенность военной деятельностью Китая в Восточно-Китайском море и совместными действиями с российскими военными, а также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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