Японские учёные создали экологичный пластик, разлагающийся в морской воде

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Токио, 22 ноября (Jiji Press) -- Международная группа исследователей, в которую входят учёные из японского научно-исследовательского института RIKEN и Токийского университета, разработала инновационный пластиковый материал, который сохраняет прочность обычного пластика, но способен раствориться в морской воде всего за несколько часов.

Созданный материал представляет собой полимер, состоящий из двух видов мономеров природного происхождения. Как пояснил руководитель исследовательской группы, директор RIKEN и заслуженный профессор Токийского университета Аида Такудзо, при смешивании этих мономеров в воде образуется прозрачная структура с высокой плотностью.

Изменяя структуру одного из мономеров, учёным удалось создать материалы с различными характеристиками теплостойкости, твёрдости и прочности на растяжение, не уступающими традиционным пластикам. При этом все варианты материала полностью разлагаются до исходных мономеров после нескольких часов пребывания в солёной воде.

Особую ценность разработке придаёт тот факт, что оба типа используемых мономеров являются недорогими. «Благодаря достаточной прочности материала, возможности его применения весьма разнообразны», — отметил профессор Аида.

Результаты исследования были опубликованы 22 ноября в электронной версии американского научного журнала «Science». Ожидается, что новый материал поможет решить проблему загрязнения окружающей среды микропластиком.







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