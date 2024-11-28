Сильное землетрясение произошло на полуострове Ното в Центральной Японии
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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии вечером 26 ноября.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло у западного побережья полуострова на глубине 7 километров примерно в 22:47.
Землетрясение имело сейсмическую интенсивность менее 5 баллов, пятую по величине в Японии, в городах Вадзима и Сика.
Полуостров сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,6 в январе и проливных дождей в сентябре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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