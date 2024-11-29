В Токио представили куклы с изображением людей, отличившихся в 2024 году

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). В Токио компания по изготовлению традиционных кукол «Матаро» представила прессе куклы, изображающие людей, которые привлекли внимание общественности в 2024 году.

На ежегодном мероприятии «Матаро» представила своих кукол каварибина, в том числе куклу, представляющую Отани Сёхэя, звезду «Лос-Анджелес Доджерс», который впервые в истории Высшей лиги бейсбола США набрал 50 хоумранов и украл 50 баз.

Этот спортсмен уже в третий раз становится прототипом кукол этого производителя. В набор кукол также входят его жена Мамико и собака Дэкопин, также известная как Декой, которую Отани считает талисманом его успеха.

Эти куклы были представлены среди прочих кукол, выставленных «Матаро» на многоярусной подставке в стиле традиционных кукол хина, которые устанавливаются для молитв о здоровом росте дочерей во время ежегодного Праздника девочек в марте.

«Матаро» представила кукол этого года на презентации в Ueno Seiyoken, ресторане в районе Тайто, где находится офис компании.

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