Доля женщин-президентов в японских компаниях достигла рекордных 8,4%
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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Согласно исследованию, проведенному исследовательской фирмой Teikoku Databank Ltd., доля женщин-президентов компаний в Японии по состоянию на октябрь достигла рекордного уровня в 8,4%.
Опрос охватил около 1,19 млн компаний. Доля женщин-президентов медленно, но неуклонно растёт с 1990 года, когда начали собирать такую статистику, и тогда она составляла 4,5%.
По отраслям самая высокая доля была в сфере недвижимости – 17,4%, далее следовали услуги (11,3%) и розничная торговля (11,1%).
По объёму продаж эта доля составила 11,9% для компаний с объёмом продаж менее 50 миллионов йен, но только 2,0% для компаний с объёмом продаж 10 миллиардов йен и более.
По префектурам третий год подряд первое место занимает Токусима с показателем 12,1%, далее следует Окинава с показателем 11,6% и Сага с показателем 11,1%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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