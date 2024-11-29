Доля женщин-президентов в японских компаниях достигла рекордных 8,4%

Новости

Токио, 28 ноября (Jiji Press). Согласно исследованию, проведенному исследовательской фирмой Teikoku Databank Ltd., доля женщин-президентов компаний в Японии по состоянию на октябрь достигла рекордного уровня в 8,4%.

Опрос охватил около 1,19 млн компаний. Доля женщин-президентов медленно, но неуклонно растёт с 1990 года, когда начали собирать такую статистику, и тогда она составляла 4,5%.

По отраслям самая высокая доля была в сфере недвижимости – 17,4%, далее следовали услуги (11,3%) и розничная торговля (11,1%).

По объёму продаж эта доля составила 11,9% для компаний с объёмом продаж менее 50 миллионов йен, но только 2,0% для компаний с объёмом продаж 10 миллиардов йен и более.

По префектурам третий год подряд первое место занимает Токусима с показателем 12,1%, далее следует Окинава с показателем 11,6% и Сага с показателем 11,1%.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме