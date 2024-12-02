Принцесса Аико отмечает 23-летие на службе обществу

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Токио, 1 декабря (Jiji Press) -- Принцесса Аико, единственный ребёнок Императора Нарухито и Императрицы Масако, встретила свой 23-й день рождения в воскресенье.

Этот год стал знаменательным для принцессы: после успешного окончания Университета Гакусюин в Токио она приступила к работе в Японском Красном Кресте. Согласно информации Управления императорского двора, несмотря на напряжённый график, сочетающий профессиональную деятельность с императорскими обязанностями, принцесса ведёт полноценную и насыщенную жизнь.

Особое внимание принцесса уделяет проблемам пострадавших от природных катастроф. Она выразила глубокую обеспокоенность последствиями разрушительного землетрясения и наводнений, обрушившихся на полуостров Ното в центральной Японии в январе и сентябре. Принцесса скорбит о погибших и выражает искреннюю надежду на скорейшее восстановление нормальной жизни для всех пострадавших.

В Японском Красном Кресте принцесса работает в отделе молодёжи и волонтёрского движения, где отвечает за подготовку информационных изданий и координацию мероприятий. Как отмечают в Управлении императорского двора, она проявляет исключительную добросовестность в выполнении своих обязанностей, находя в этой работе глубокое удовлетворение.

Значимым событием года стало первое участие принцессы в императорском обеде с иностранными гостями в феврале, где она встретилась с президентом Кении и его супругой. В октябре состоялся её первый самостоятельный официальный визит в префектуру Сага, в ходе которого она посетила национальные спортивные соревнования и ознакомилась с традиционным искусством изготовления бумаги васи.

Несмотря на личную утрату – смерть любимой кошки «Ми» в августе – принцесса находит утешение в общении с другими животными императорского дворца, включая собаку «Юри» и кота «Севен». В свободное время она совершает прогулки по территории дворца с императорской четой и участвует в волейбольных матчах с персоналом.

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