Глава Nomura Securities вернёт часть зарплаты после обвинения экс-сотрудника в попытке убийства клиентов

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Токио, 3 декабря (Jiji Press) -- Японская брокерская компания Nomura Securities сообщила во вторник о решении президента компании Окуды Кентаро добровольно отказаться от 30% своей заработной платы сроком на три месяца в связи с инцидентом, в котором бывший сотрудник обвиняется в попытке ограбления и убийства.

В знак принятия ответственности руководства ещё девять высокопоставленных руководителей компании, включая членов совета директоров и исполнительного вице-президента, также вернут от 20 до 30% своей заработной платы за аналогичный период. К непосредственному руководителю обвиняемого, уволенного из компании, уже были применены строгие дисциплинарные меры.

На пресс-конференции в токийской штаб-квартире компании Окуда Кентаро, занимающий также пост генерального директора Nomura Holdings Inc., впервые публично прокомментировал ситуацию: «Приносим глубочайшие извинения пострадавшим и всем, кого затронул этот инцидент». При этом на вопрос о возможной отставке он ответил отрицательно.

Согласно информации Nomura Securities, бывший сотрудник пришёл в компанию в апреле 2018 года сразу после окончания университета, а с апреля 2022 года работал в отделе продаж филиала в Хиросиме. В конце июля текущего года его арестовали по обвинению в поджоге дома пожилой супружеской пары, являвшейся его клиентами, и попытке их убийства с целью хищения денежных средств.

В качестве мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем компания объявила об усилении контроля со стороны руководства за посещениями домов клиентов и ужесточении мониторинга использования служебных мобильных телефонов.







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