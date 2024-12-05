Саудовская Аравия присоединится к разработке истребителя будущего

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press) -- Япония, Великобритания и Италия готовятся привлечь Саудовскую Аравию к проекту создания истребителя нового поколения, сообщили правительственные источники в Токио.

В условиях необходимости оптимизации расходов на разработку, страны-участницы проекта рассчитывают на финансовые возможности нефтяной державы. Договорённость планируется достичь до конца этого года.

Страны-основатели проекта уже заключили соглашение о создании Международной правительственной организации по программе разработки боевой авиации (GIGO) для управления разработкой истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Ожидается, что Саудовская Аравия присоединится к проекту в качестве партнёра, не входящего в основной договор.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]