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Акита, 4 декабря (Jiji Press) -- 3 декабря в японской префектуре Акита скончался от болезни 12-летний сибирский кот по кличке Мир, который был подарен президентом России Владимиром Путиным. Об этом в тот же день сообщила администрация префектуры.

За котом ухаживал губернатор префектуры Сатакэ Норихиса, который и дал питомцу кличку Мир, выбрав русское слово, означающее «мир» и «спокойствие».

Появление кота в префектуре связано с историей российско-японского обмена подарками. В 2012 году префектура преподнесла президенту Путину собаку породы акита-ину по кличке «Юмэ». Этот подарок стал выражением благодарности за помощь, оказанную Россией пострадавшим районам после разрушительного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восточный регион Тохоку, включая префектуру Акита, в марте 2011 года.

В ответ на этот жест в 2013 году президент России подарил префектуре сибирского котёнка. Сатакэ, занимающий пост губернатора с 2009 года, ежегодно в феврале размещал видеоролики с участием Мира на официальном YouTube-канале префектуры, приурочивая публикации ко дню рождения питомца 12 февраля и другим памятным датам.

Примечательно, что даже после начала российской спецоперации на Украине губернатор продолжал публиковать видео с котом, подчеркивая, что «животное не несёт ответственности за происходящее».

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