Премьер-министр Японии выражает обеспокоенность ростом напряжённости в Северо-Восточной Азии

Новости

Токио, 5 декабря (Jiji Press) -- На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил серьёзную озабоченность обстановкой в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии, особо отметив ускорение северокорейских ядерной и ракетной программ.

«Ситуация с региональной безопасностью может претерпеть фундаментальные изменения», – подчеркнул Исиба в ходе заседания. «Не хочу делать категоричных заявлений, но есть серьёзные опасения, что нам придётся пересмотреть наши базовые подходы к оценке ситуации».

В контексте текущей политической турбулентности в Южной Корее глава японского правительства отметил непредсказуемость её влияния на двусторонние отношения. «Крайне важно не допустить подрыва тех существенных усилий по улучшению японско-корейских отношений, которые предпринял президент Юн Сок Ёль», – заявил премьер-министр.

Касаясь перспектив взаимодействия с будущей администрацией президента США Трампа, Исиба отметил: «Необходимо уверенно отстаивать позицию о том, что национальные интересы Японии и Соединённых Штатов могут успешно сочетаться, что в конечном итоге послужит интересам всего мирового сообщества».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]