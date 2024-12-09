Агентство «Киодо» меняет руководство после ложного сообщения о визите в храм Ясукуни

Новости

Токио, 6 декабря (Jiji Press) -- Ведущее японское информационное агентство Kyodo News объявило о серии кадровых изменений в руководстве после того, как была опубликована ложная информация о посещении храма Ясукуни членом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Икуиной Акико.

Согласно заявлению агентства, с 16 января свои посты покинут глава редакционного бюро Такахаси Наото и руководитель новостного центра Ямане Сиро. Дисциплинарные меры затронули в общей сложности шесть сотрудников. Такахаси, который в 2022 году возглавлял новостной центр, получил сокращение заработной платы, а Ямане, руководивший в тот период отделом политических новостей, отстранен от работы на три дня.

Недостоверное сообщение о якобы имевшем место визите Икуины в храм Ясукуни 15 августа 2022 года, в день 77-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне, было опубликовано без должной проверки фактов. Ошибка обнаружилась в ноябре этого года, когда делегация Южной Кореи отказалась участвовать в памятной церемонии на острове Садо в префектуре Ниигата, где Икуина присутствовала как представитель японского правительства.

Важно отметить, что храм Ясукуни, где почитают память не только погибших в войне, но и военных преступников категории А, в странах-соседях рассматривается как символ японского довоенного милитаризма.

В связи с произошедшим президент компании Мидзутани и исполнительный директор Обути приняли решение частично отказаться от своего вознаграждения. Новым руководителем редакционного бюро назначен Арита Цукаса, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по административным вопросам.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме