ЛДП Японии активизирует обсуждение вопроса о раздельных фамилиях супругов

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Токио, 9 декабря (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил в понедельник о намерении ускорить рассмотрение вопроса о введении системы раздельных фамилий для супружеских пар в рамках рабочей группы правящей Либерально-демократической партии.

«Мы намерены увеличить интенсивность обсуждений и повысить их качество», – заявил Исиба на заседании парламента в ответ на призыв Сакаи Нацуми, представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, о скорейшем внедрении данной системы.

В этот же день парламент приступил к рассмотрению проекта дополнительного бюджета на 2024 финансовый год, объем которого составляет 13 943,3 млрд йен. Эти средства предназначены для реализации первого комплексного пакета экономических мер кабинета Исибы. Правительство и правящая коалиция рассчитывают на утверждение бюджета до 17 декабря.

«Для достижения устойчивого прогресса в борьбе с дефляцией необходим более масштабный дополнительный бюджет по сравнению с прошлым годом», – подчеркнул премьер-министр.

Исиба также отметил, что дополнительный бюджет обеспечит необходимое финансирование для восстановления регионов, пострадавших от землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года.

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