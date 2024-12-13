Seibu Holdings продаст крупный токийский комплекс фонду Blackstone за 400 млрд йен

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Токио, 12 декабря (Jiji Press) – Компания Seibu Holdings Inc. сообщила в четверг о достижении соглашения с американской инвестиционной компанией Blackstone Inc. о продаже многофункционального комплекса Tokyo Garden Terrace Kioicho, расположенного на месте бывшего отеля в центральном токийском районе Тиёда.

Стоимость сделки оценивается в 400 млрд йен, а ожидаемая прибыль от продажи составит 260,4 млрд йен. Полученные средства японский холдинг, владеющий сетью отелей и железнодорожными активами, направит на укрепление финансового положения, модернизацию своих ключевых гостиниц и реализацию новых девелоперских проектов.

В связи с предстоящей сделкой, закрытие которой намечено на 28 февраля будущего года, компания значительно улучшила прогноз финансовых показателей на финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года. Планируется увеличение операционной выручки с 494 до 898 млрд йен, операционной прибыли – с 45 до 289 млрд йен, а чистой прибыли – с 84 до 266 млрд йен.

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