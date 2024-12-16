Япония готова объединить усилия с Трампом по проблеме похищений японцев Северной Кореей

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса выразил надежду на сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом по вопросу похищения Северной Кореей японских граждан.

На симпозиуме по этому вопросу, проведенном японским правительством в Токио, Хаяси осудил Северную Корею, заявив: «По сути, это нарушение национального суверенитета».

Хаяси, который также является министром, отвечающим за проблему похищений, заявил, что Япония «усилит призыв к сотрудничеству со стороны международного сообщества, включая Соединённые Штаты». Инаугурация Трампа в качестве президента США должна состояться в январе.

Ёкота Такуя, возглавляющий группу семей жертв похищений, выразил обеспокоенность предложением японского премьер-министра Исибы Сигэру создать офисы связи в Японии и Северной Корее. Это «поможет Северной Корее выиграть время», сказал Ёкота, старшая сестра которого, Мэгуми, была похищена и увезена в Северную Корею в 1977 году в возрасте 13 лет.

«Я хочу, чтобы (Исиба) ясно дал понять, что ни для Японии, ни для Северной Кореи не будет светлого будущего, пока не будет решена проблема похищений», – добавил Ёкота.

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