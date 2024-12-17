На месте популярного места фотосъёмки горы Фудзи установлены ограждения для борьбы с чрезмерным туризмом

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Фудзикавагутико, префектура Яманаси, 16 декабря (Jiji Press). В городе Фудзикавагутико в префектуре Яманаси, центральная Япония, в качестве меры по борьбе с чрезмерным туризмом были проведены работы по возведению двух ограждений на месте для фотосъёмки горы Фудзи, которое особенно популярно среди иностранных туристов.

Ограждения были установлены вдоль тротуара напротив магазина товаров повседневного спроса, напротив места для фотосъёмки, заполненного путешественниками, в том числе иностранными туристами, которые посещают это место, чтобы сфотографировать самую высокую гору Японии, возвышающуюся за магазином. Этот вид популярен в социальных сетях.

Город ставит заборы высотой 80 см и шириной 3 метра, чтобы помешать людям входить или пересекать дороги вдоль места фотосъемки. Заборы похожи на те, что уже построены вдоль тротуара на противоположной стороне.

Дневная работа продолжалась до 4 часов вечера, рядом было множество иностранных туристов, которые фотографировали гору Фудзи. Новые ограждения планируется использовать с 17 декабря, чтобы не допустить въезда или пересечения дорог такими людьми.

27-летний турист из Малайзии заявил, что, по его мнению, если люди хотят фотографировать, они должны делать это соответствующим образом, не мешая другим людям или транспортным средствам.

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