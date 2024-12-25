Суд Осаки освободил правительство от ответственности за последствия аварии на АЭС «Фукусима»

Новости

Осака, 18 декабря (Jiji Press) -- Высокий суд Осаки вынес решение по делу о компенсациях пострадавшим от аварии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в марте 2011 года, освободив правительство Японии от ответственности за последствия эвакуации.

Под председательством судьи Маки Кэндзи суд пересмотрел решение первой инстанции, возложив ответственность исключительно на компанию TEPCO. Энергетической компании предписано выплатить компенсацию в размере 110 миллионов йен 92 истцам.

Дело было инициировано группой из 166 человек (55 семей), вынужденных переселиться в префектуру Киото из пострадавших районов. Изначально истцы требовали компенсацию в размере 800 миллионов йен.

В своём решении суд указал, что на основании правительственного прогноза сейсмической активности 2002 года можно было предвидеть цунами высотой 15,7 метров. Однако фактическое землетрясение значительно превысило прогнозируемые параметры.

Суд заключил, что даже при своевременном вмешательстве правительства и выполнении компанией всех предписанных мер, масштабного затопления территории станции вряд ли удалось бы избежать. При этом суд подтвердил обязательства TEPCO по выплате компенсаций в соответствии с законом о возмещении ядерного ущерба.

Напомним, что в марте 2018 года окружной суд Киото обязал правительство и TEPCO совместно выплатить компенсацию в размере 110 миллионов йен 110 пострадавшим.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статья по теме