JR West введёт автоматизированное управление поездами на линии Хокурику синкансэн

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Осака, 18 декабря (Jiji Press). Компания West Japan Railway Co., или JR West, сообщила, что внедрит автоматизированную систему управления на своей линии скоростных поездов Хокурику синкансэн.

Система будет использоваться уже с 2029 финансового года между станцией Цуруга в префектуре Фукуи, центральная Япония, и станцией Канадзава в соседней префектуре Исикава.

Система Grade of Automation 2, которая обеспечивает эквивалент автономного вождения уровня 2 для автомобилей, была совместно разработана компаниями JR West и East Japan Railway Co. (JR East).

После того, как машинист нажимает кнопку отправления, система контролирует скорость во время движения поезда и автоматически останавливает его на станциях.

Система сократит работу водителей в основном до операций по отправлению, аварийных остановок и указаний по эвакуации, что позволит им сосредоточиться на контроле безопасности.

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