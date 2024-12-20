Йена упала ниже уровня в 155 за доллар после того, как Банк Японии отказался от повышения ставки
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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Курс йены впервые за месяц упал ниже отметки 155 йен за доллар после того, как Банк Японии в ходе двухдневного заседания по вопросам денежно-кредитной политики в течение дня отклонил повышение процентной ставки.
В полдень курс доллара составил 155,09-10 йен, что ниже 153,57-59 йен в 17:00 предыдущего дня.
До решения Банка Японии американская валюта уже укрепилась выше отметки 154,50 йен после того, как Федеральная резервная система США намекнула на более медленные темпы снижения процентных ставок на своём ночном заседании Федерального комитета по открытым рынкам.
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