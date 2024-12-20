Toshiba: год после делистинга – время проверки на прочность

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Токио, 20 дек. (Jiji Press) -- Корпорация Toshiba Corp., проходящая процесс реорганизации, отмечает первую годовщину после ухода с фондовой биржи. После затяжного конфликта с активными акционерами компания перешла под управление японского инвестиционного фонда Japan Industrial Partners (JIP) и стала непубличной. Период нестабильности завершился, и результаты структурных преобразований становятся всё более заметными.

Компания оказалась в кризисном положении после вскрывшегося в 2015 году финансового скандала и колоссальных убытков американского атомного подразделения. Для укрепления финансового положения Toshiba привлекла средства зарубежных фондов, однако разногласия по вопросам управления затянулись. 20 декабря прошлого года компания наконец преодолела период неопределённости, став частной структурой.

В мае текущего года была представлена программа возрождения Toshiba, которая предусматривает рост операционной прибыли с немногим более 1% до 10% к 2026 финансовому году. Руководство приняло решение о передислокации головного офиса из токийского района Хамамацутё в Кавасаки и провело оптимизацию штата, сократив порядка 3500 сотрудников.

Комплекс структурных реформ начал приносить плоды – финансовые показатели демонстрируют положительную динамику. По итогам первого полугодия финансового года, завершающегося в сентябре 2024 года, чистая прибыль достигла 116,3 млрд йен, впервые за два отчётных периода выйдя в плюс. На фоне улучшения показателей лифтового подразделения операционная прибыль выросла в 3,2 раза до 70,5 млрд йен в годовом исчислении. Вице-президент Икэтани Кодзи, совмещающий должность вице-председателя JIP, с уверенностью заявляет: «Мы наблюдаем весьма обнадёживающие результаты».

Тем не менее, после продажи многих направлений бизнеса, включая бытовую технику и производство полупроводниковой памяти, объём выручки и численность персонала сократились более чем вдвое от пиковых значений. По словам одного из представителей компании, «мы лишились ключевых направлений бизнеса». Помимо этого, необходимо погасить кредиты, привлечённые при уходе с биржи. Toshiba планирует представить весной новую стратегию роста с упором на энергетическое и оборонное направления, и ключевым вопросом остаётся способность компании предложить действенный план развития.

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