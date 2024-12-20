Япония совершенствует систему оповещения о катастрофическом землетрясении в желобе Нанкай
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Токио, 20 декабря (Jiji Press) -- Кабинет министров Японии представил сегодня обновленный план по информированию населения о системе раннего оповещения в случае мощного землетрясения в тихоокеанском желобе Нанкай.
Первая подобная тревога, объявленная в августе, вызвала серьезную неразбериху среди организаций и местного населения из-за недостаточной осведомленности о существовании такой системы. Извлекая уроки из этой ситуации, правительство намерено активизировать разъяснительную работу в обычное время, чтобы местные органы власти, предприятия и жители могли заблаговременно спланировать свои действия при получении экстренного оповещения.
Если раньше информационная кампания ограничивалась лишь базовым ознакомлением с системой оповещения и мерами реагирования, то теперь основное внимание будет уделяться разъяснению рисков землетрясения и особенностей действий в чрезвычайной ситуации по сравнению с повседневной жизнью.
Центральное правительство поручит местным властям заранее согласовать план действий с соседними муниципалитетами и местным бизнесом. Будет создан специальный справочник с примерами мер реагирования, а также обновлены методические рекомендации для местных администраций и предприятий.
При объявлении тревоги Кабинет министров совместно с Метеорологическим агентством Японии проведет экстренную пресс-конференцию. Населению напомнят о необходимости проверить готовность к возможному землетрясению и быть готовыми к эвакуации, при этом подчеркивая важность сохранения нормального функционирования социально-экономической сферы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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