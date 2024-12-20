В Японии впервые за 19 лет выросло число правонарушителей на фоне распространения нелегальных подработок криминального характера

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Токио, 20 декабря (Jiji Press) -- По данным опубликованной сегодня Белой книги Министерства юстиции Японии, в 2023 году к уголовной ответственности были привлечены 183 269 человек. Это на 8,2% больше по сравнению с предыдущим годом и первый рост показателя за последние 19 лет.

В документе отмечается, что рост числа правонарушений частично связан с восстановлением социальной активности после пандемии COVID-19. Впервые в Белой книге затрагивается проблема так называемой «теневой» случайной работы (ями-байто) — нелегальных подработок, при которых людям предлагают высокий заработок за совершение преступлений.

В отчете подчеркивается, что вовлечение граждан в такие преступные схемы без понимания ими последствий становится серьезной общественной проблемой. За организацией подобной деятельности, как правило, стоят анонимные преступные группировки.

Количество киберпреступлений достигло рекордной отметки в 12 479 случаев, увеличившись на 0,9%, а число специализированных видов мошенничества выросло на 8,6%, достигнув 7 212 случаев. В министерстве полагают, что рост этих показателей может быть связан с распространением теневой случайной работы.

Особое внимание в новой Белой книге уделено женской преступности. Доля женщин среди задержанных составила 19,5%, причем 57,1% преступлений приходится на кражи. Среди женщин-заключенных 53,5% страдают психическими расстройствами, включая депрессию, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель среди мужчин. В документе отмечается необходимость особого подхода к лечению и реабилитации женщин-правонарушителей.

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