Число обеспокоенных жизнью японцев достигло рекордных 78%

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Токио, 20 декабря (Jiji Press) -- Согласно результатам опроса, опубликованным Кабинетом министров Японии, доля граждан, испытывающих тревогу и беспокойство о жизни, достигла рекордных 78,2% — максимального значения с начала проведения ежегодного исследования в 1981 году.

Исследование также выявило, что 28,1% респондентов относят свой уровень жизни к категории «ниже среднего» — наивысший показатель за последние 35 лет. При этом 46,7% опрошенных считают свой уровень «средним», 14,2% — «выше среднего», 8,7% — «низким» и 1,7% — «высоким».

Главными причинами беспокойства японцы назвали собственное здоровье (63,8%), обеспечение жизни после выхода на пенсию (62,8%) и неопределенность в отношении будущих доходов и сбережений (58%).

Число удовлетворенных или относительно удовлетворенных своими доходами выросло на 3,5 процентных пункта по сравнению с прошлогодним минимумом и составило 34,9%. Доля недовольных или относительно недовольных снизилась на 3,5 пункта до 64,5%. В правительстве связывают улучшение показателей с эффектом от повышения зарплат, однако большинство респондентов (66,1%) по-прежнему считают борьбу с инфляцией приоритетной задачей властей.

Опрос, проводимый ежегодно с 1957 года, стал 67-м по счету. В исследовании, проходившем с 8 августа по 15 сентября 2024 года, приняли участие 3000 совершеннолетних японцев. Доля обработанных анкет составила 61%. В Кабмине отмечают, что прямое сравнение с данными допандемийного периода некорректно из-за смены формата опроса с очного на почтовый.

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