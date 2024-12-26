[Видео] В Центре обезьян в преф. Айти обезьяны греются у костра

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Обезьяны, которые греются у костра, стали в Японском центре обезьян (город Инуяма, префектура Аити) привычным зимним зрелищем. В природе обезьяны боятся огня, но живущие здесь животные любят тепло костра, который для них зажигают по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 21 декабря до конца января. Съёмка 20 декабря [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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