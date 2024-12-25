Первая линия метро открылась во Вьетнаме при поддержке Японии

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Ханой, 22 декабря (Jiji Press) -- В Хошимине, крупнейшем городе на юге Вьетнама, состоялось историческое открытие первой линии городского метрополитена. Проект реализован при финансовой поддержке Японии в рамках программы официальной помощи развитию (ODA). Подземный участок стал первой в истории Вьетнама линией метро.

В реализации проекта участвовали ведущие японские компании. Новая транспортная артерия призвана существенно разгрузить городские магистрали и улучшить экологическую обстановку в мегаполисе.

Линия протяжённостью 19,7 километров связала деловой центр города в районе Бентхань с динамично развивающимся северо-восточным районом Суойтьен. Время в пути между конечными станциями составляет около 30 минут. Маршрут включает 14 станций, из которых 2,5 километра проходят под землёй. По проектной документации, общий объём инвестиций в строительство составил порядка 212 миллиардов йен.

Изначально запуск линии планировался в начале 2015 года, однако сроки неоднократно переносились из-за бюрократических проволочек, а затем и ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

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