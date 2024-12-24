Правительство Японии рассматривает региональное развитие через «придорожные станции»

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Министерство инфраструктуры Японии планирует содействовать региональному развитию, сосредоточив внимание на «придорожных станциях отдыха» мити-но эки, путём создания структуры для поддержки таких усилий через сотрудничество между различными правительственными министерствами и ведомствами.

В следующем месяце министерство начнет приглашать муниципальные органы власти подавать заявки на программу поддержки. Оно планирует предоставить им интенсивную поддержку, включая финансовую помощь, в течение трёх лет с 2025 финансового года, начиная со следующего апреля.

Поскольку станции мити-но эки берут на себя широкий спектр задач, от туризма и сельского хозяйства до предотвращения ущерба от стихийных бедствий, правительство надеется ещё больше усилить их функции по возрождению местных сообществ.

Министерство инфраструктуры и другие правительственные учреждения, включая Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и Кабинет министров, объединят усилия для создания межведомственной группы поддержки, которая будет направлять экспертов-консультантов в муниципальные органы власти и создавать единые справочные службы.

Муниципальные органы власти, желающие получить поддержку центрального правительства, должны представить план, объясняющий цель регионального развития и роль станций мити-но эки. Чтобы продемонстрировать, что усилия по региональному развитию будут предприниматься местным сообществом в целом, в плане должны быть указаны имена как главы муниципалитета, так и главы придорожной станции.

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