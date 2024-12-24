Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). У японской принцессы Айко диагностирован грипп, сообщило Управление императорского двора.

23-летняя принцесса, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, отменила своё запланированное участие в мероприятии по случаю 91-го дня рождения почётного императора Акихито, которое состоялось в его резиденции в токийском районе Минато в тот же день.

Император и императрица также отменили своё присутствие на дне рождения отца императора, хотя у них нет никаких симптомов.

По данным управления, у принцессы Айко вечером 22 декабря была температура 38 градусов или выше и кашель. При осмотре у врача утром 23 декабря у неё был диагностирован грипп А.

К утру 23 декабря температура опустилась ниже 38 градусов. Она воздержится от участия в мероприятиях до 27 декабря и будет отдыхать в императорском дворце.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме