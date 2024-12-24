Япония и Южная Корея готовятся отметить 60-летие нормализации отношений между двумя странами
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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Япония и Южная Корея договорились о подготовке к празднованию 60-летия нормализации дипломатических отношений в следующем году, в том числе путём организации программ обмена.
Это подтвердили министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его южнокорейский коллега Чо Тхэ Ёль в ходе их первого телефонного разговора после импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.
Согласно заявлению из Сеула, Чо сказал Ивая, что правительство Южной Кореи стабильно управляет всеми государственными делами, сохраняя при этом свою дипломатическую политику, такую как развитие двусторонних отношений с Японией.
Министры договорились продолжить тесное сотрудничество между своими странами, а также трёхстороннее сотрудничество с США, в целях реагирования на действия Северной Кореи, которая углубляет свои военные связи с Россией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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