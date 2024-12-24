Оппозиционные партии Японии представили законопроект о бесплатном школьном питании
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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Три оппозиционные партии, включая Конституционно-демократическую партию Японии, совместно представили законопроект о том, чтобы сделать школьные обеды бесплатными в государственных начальных и средних школах.
Законопроект о пересмотре закона о программе школьных обедов был представлен в Палату представителей, нижнюю палату парламента, основными оппозиционными партиями КДП, Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) и Демократической партией для народа.
Ожидается, что эта мера обойдется примерно в 490 млрд йен в год. Партии надеются включить необходимые расходы в проект бюджета на 2025 финансовый год, чтобы ввести эту меру в апреле 2025 года.
Заместитель председателя исполнительной власти КДП Нагацума Акира заявил журналистам: «Мы надеемся объединить оппозиционные партии и представить (законопроект) правящему лагерю».
Глава политического направления партии Ниппон исин-но кай Аояги Хитоси заявил, что совместные действия оппозиции, такие как предложение о бесплатных школьных обедах, побудят правящую Либерально-демократическую партию и её партнера по коалиции Комэйто серьезно рассмотреть такое предложение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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