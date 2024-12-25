Япония рассчитывает направить 332,8 млрд йен для поддержки сектора полупроводников в 2025 финансовом году

Новости

Токио, 24 декабря (Jiji Press). Стало известно, что правительство Японии включит 332,8 млрд йен в свой бюджет на 2025 финансовый год на поддержку массового производства полупроводников следующего поколения.

Об этом в тот же день договорились министр финансов Като Кацунобу и министр промышленности Муто Ёдзи.

В ноябре правительство приняло комплексный пакет мер экономической политики, предусматривающий выделение более 4 триллионов йен в качестве финансовой помощи на массовое производство полупроводников следующего поколения до 2030 финансового года.

Этот шаг был предпринят в то время, когда Rapidus Corp. строит завод в городе Титосэ, Хоккайдо, на севере Японии, чтобы начать массовое производство полупроводников следующего поколения в 2027 году. Правительство надеется, что его финансовая помощь будет способствовать привлечению частных инвестиций в компанию.

Правительство планирует представить законопроект о предоставлении финансовой помощи Rapidus в ходе очередной сессии парламента следующего года. 25 декабря состоится первое заседание экспертной группы для обсуждения законопроекта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме